Wework skifter ud i toppen efter børsfiasko: Adam Neumann stopper som topchef i sit eget livsværk

Medstifter af den amerikanske kontorudlejningsgigant Wework, Adam Neumann, har i en længere periode været udsat for kritik af særligt storinvestoren Softbank. Ifølge Weworks bestyrelse er Adam Neumann nu trådt tilbage som adm. direktør. Det oplyser...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.