DSV-formand stopper:

DSV-koncernens mangeårige formand Kurt K. Larsen benyttede selskabets ekstraordinære generalforsamling til at meddele sin afgang. Efter en uafbrudt karriere siden 1989 i det vognmandssamarbejde, der ifølge hans egne ord startede som "ingenting" og...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.