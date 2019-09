Bestyrelsesformand trækker sig i DSV - næstformand tager over

Breaking news

Der er sket en udskiftning for bordenden i ekspeditørkæmpen DSV. Bestyrelsesformanden, Kurt K. Larsen, trækker sig i DSV med øjeblikkelig varsel og hans afløser bliverThomas Plenborg, der indtil nu har været næstformand. Det skriver DSV i en fondsbørsmeddelelse. Kurt...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.