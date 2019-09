Bavarian Nordic får godkendt koppevaccine med "en helt ny kommerciel mulighed"

Breaking news

Topchef i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, kan ånde lettet op. Her til aften har selskabet nemlig fået en salgsgodkendelse i USA til sin koppevaccine, der får navnet Jynneos. Det meddeler Bavarian Nordic tirsdag aften til fondsbørsen. "Det er kæmpestort....

