Ossur har tidoblet værdien efter ti år i København: Topchef ser uændret stærk vækstudsigt

Jon Sigurdsson, adm. direktør for Ossur, der producerer ortopædiske hjælpemidler

Islandske Ossur har været en gave til den danske fondsbørs, efter at selskabet har tidoblet værdien over de ti år, selskabet har figureret i børslisterne herhjemme. Efter fem års notering og en tredobling af aktiekursen blev topchef Jon Sigurdsson...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.