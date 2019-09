KPC vinder kontrakt til 2 mia: skal bygge et af Københavns højeste tårne på 115 m

Posthusgrunden bliver i fremtiden et moderne tårnmiljø, der når 120 m i højden.

(Rettet kl. 13.49 med angivelse af højde på 115 m og ikke 120 m som det tidligere fremgik, red.) Hernings landsdækkende entreprenørkoncern KPC har sikret sig en 2 mia. kr. stor opgave i København, hvor et af hovedstadens højeste tårne på 115 m indgår....

