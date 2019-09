Jysk Nordic fremviser rekordomsætning for sjette år i træk

Eksklusivt for kunder

Den danske detailkæde Jysk Nordic kan for sjette år i træk fremvise en rekordomsætning.



Detailkæden, der med 1345 butikker i 20 lande udgør over halvdelen af det samlede Jysk Group, omsatte i løbet af regnskabsåret 2018/19 for 17,5 mia. kr. Det udgør...