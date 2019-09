Dansker sælger alle sine aktier i EQT og scorer over 500 mio. kr. her og nu: "Det er enormt mange penge"

Breaking news

EQT stormer tirsdag morgen ind på børsen i Stockholm og stiger over 20 pct., men kort inden børsintroen solgte den tidligere danske partner Jannik Kruse Petersen alle sine aktier i kapitalfonden. Og den manøvre har fra det ene sekund til det andet gjort...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.