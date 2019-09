Apple: Deler i porten med Trump - og lover produktion i USA

Amerikanske Apple har af de amerikanske myndigheder fået godkendt, at ti forskellige komponenter bliver undtaget fra handelstold, når de importeres fra Kina, og derfor har æblekoncernen mandag annonceret, at dens nye Mac Pro-computer skal samles i Texas...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.