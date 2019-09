Radio24syv fyrer omkring hver tredje i nyhedsafdeling

Radio24syv har mandag meddelt flere ansatte på taleradioen, at de fra 1. november står uden job - også hvis radioen vinder udbuddet af en ny DAB-kanal. Det betyder blandt andet afskedigelser af 10-12 ud af cirka 35 medarbejdere i nyhedsafdelingen,...

