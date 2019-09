Vestas får græske ordre på 43 MW

Vestas har fået en mølleordre på 43 megawatt (MW) til tre græske vindparker. Det oplyser den danske vindmølleproducent mandag eftermiddag i en meddelelse til fondsbørsen.



Ordren, der kommer fra selskabet Pavlidis, lyder på 12 møller af modellen V136-3.6 og indeholder en 20-årig serviceaftale i klassen AOM 4000



- Udnyttelsen af vores evne til at udvikle banebrydende løsninger og vores konkurrencedygtighed i auktionerne har været nøglen til at vinde denne ordre, siger Marios Zangas, der er chef for Vestas i Grækenland i meddelelsen.



- Vi er stolte af den tillid, som Pavlidis viser, og som den 20-årige serviceaftale illustrerer, og vi ser frem til at tage næste skridt i vores samarbejde, lyder det.



Leveringen ventes at finde sted i tredje kvartal af 2020, mens betalingen ventes kvartalet efter.



/ritzau/FINANS