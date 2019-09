Jakob Gudbrand stopper som topchef i GN Hearing med øjeblikkelig virkning

Kun godt et halvt år efter at han vendte hjem fra USA for at indtage den øverste post i GN Store Nords høreapparatdivision GN Hearing, stopper adm. direktør Jakob Gudbrand igen med øjeblikkelig virkning.Han erstattes af Gitte Pugholm Aabo, der gennem 11 år fra 2008 til 2019 var topchef i Leo Pharma, og i dag sidder i bestyrelsen i GN Store Nord.Det oplyser GN i en meddelelse.Jakob Gudbrand stopper pga. personlige og familiære årsager, lyder det i meddelelsen."Som jeg sagde efter det sidste investorcall: GN er et fantastisk sted at arbejde, og jeg er stolt af mine kolleger og hvad de har bidraget med. Men af personlige og familiære årsager er jeg kommet til den konklusion, at det er rigtigt for både GN og jeg, at jeg træder tilbage. Jeg ønsker GN og mine kolleger alt det bedste i deres rejse fremad," siger Jakob Gudbrand.Gitte Pugholm Aabo kom til GN's bestyrelse i 2018 og har solid forståelse for GN høreapparatdivision, skriver selskabet."Samtidig med, at jeg takker Jakob for hans bidrag til GN, er jeg henrykt over, at Gitte Pugholm Aabo har accepteret at efterfølge Jakob. Gitte har en dokumenteret track record af innovation, opbygning og transformation af en global virksomhed. Hun vil være i stand til at bygge videre på det store momentum, vi har i GN Hearing. Gitte har en stærk indstilling til kundefokus, innovation og vækst. Med hende som CEO har GN Hearing en stærk leder, som vil udbygge GN Hearing's fortsatte vækst og konkurrencedygtighed," siger bestyrelsesformand Per Wold-Olsen i meddelelsen.Den nye topchef udtaler selv, at hun både er stolt og ydmyg over at overtage jobbet som adm. direktør i GN Hearing."Fra min tid i bestyrelsen ved jeg, at selskabet har en stærk produktportefølje og en stærk global organisation," siger Gitte Pugholm Aabo i meddelelsen.Efter Jakob Gudbrands øjeblikkelige exit består topledelsen i GN Store Nord udover Gitte Pugholm Aabo af René Svendsen-Tune, der er adm. direktør for headsetdivisionen GN Audio samt Marcus Desimoni, der er finansdirektør på tværs af GN Store Nord.Jakob Gudbrand tiltrådte som topchef i februar i år. Han kommet fra en stilling som chef for kromatografi og massespektrometri i det amerikanske selskab Thermo Fisher Scientific, hvor han i mere end 15 år havde arbejdet hos den amerikanske udvikler af produkter inden for biotek.I et interview med Børsen få uger efter sin tiltrædelse fortalte han, at det bl.a. var hans opgave at bygge broer til USA mellem GN's globale marketingorganisation og R&D-afdelingen på hovedkvarteret.Presseafdelingen i GN Store Nord meddeler, at Jakob Gudbrand ikke har yderligere kommentarer til sin fratrædelse, og at den den nye adm. direktør Gitte Pugholm Aabo samt bestyrelsesformand Per Wold-Olsen ikke stiller op til interview om direktørskiftet på denne side af weekenden.