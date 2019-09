Novo-rival får positiv tilkendegivelse om udvidet label for diabetesmiddel

Medicinalgiganten Eli Lilly fortæller fredag, at en komité under de europæiske sundhedsmyndigheder er kommet med en positiv holdning til en udvidet indlægsseddel for sit storsælgende diabetesmiddel Trulicity. Komitéen maner, at indlægssedlen skal inkludere resultater fra et kardiovaskulært studie med navnet Rewind, som har vist en nedsættelse af risikoen for alvorlige hjerte-kar-relaterede hændelser (MACE) på 12 pct.T rulicity er på GLP-1-markedet i konkurrence med Novos Victoza og Ozempic og er den amerikanske medicinalgigants bedst sælgende diabetesprodukt./ritzau/FINANS