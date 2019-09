En nedjustering fra den amerikanske halvlederproducent Corning mandag aften smitter tirsdag af på aktien i den italienske kabelvirksomhed Prysmian, som har overlappende aktiviteter med Corning - ud over forretningen med højspændingskabler, hvor NKT er blandt konkurrenterne.



Corning fortalte sent mandag, at det nedjusterer sine forventninger til områderne for display-teknologier og optisk kommunikationsudstyr, mens prognosen på tre andre segmenter blev fastholdt, og på baggrund af udviklingen vil selskabet sætte gang i omkostningsbesparelser.



Analytikerne hos JPMorgan ser meldingen negativ også for Prysmian, da det sender et skidt signal om efterspørgslen i markedet og kan få betydning for det, som selskabet kan præstere af resultat i indeværende regnskabsår.



En talsperson for Prysmian siger tirsdag ifølge Bloomberg News imidlertid, at selskabet ikke har planer om at ændre sin prognose for året, og at det ser sig være "godt rustet" til at møde et muligt nyt pres på priserne - takket være mulige yderligere omkostningstiltag.



Prysmians aktie ligger ved 13-tiden 4,8 pct. lavere, mens Corning i det amerikanske formarked er faldet næsten 10 pct.



På børsen i København ligger NKT-aktien samme tid 1 pct. lavere i 96,85 kr.



/ritzau/FINANS