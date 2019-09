Medicinalfirma indgiver konkursbegæring efter opiodkrise

Det amerikanske medicinalfirma Purdue Pharma, der er anklaget for at have medvirket til en opioidkrise i USA, har indgivet konkursbegæring.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Konkursbegæringen kommer, blot få dage efter at virksomheden indgik et foreløbigt forlig med mange delstatsregeringer, der har sagsøgt Purdue Pharma for beskatningen af opioider.



I alt 12 milliarder dollar skal virksomheden betale i erstatning til over 2000 byer, distrikter, myndigheder og mere end 20 delstater.



Virksomheden har tjent milliarder på det smertestillende lægemiddel OxyContin, der er udpeget som en af opioidepidemiens helt store syndere.



Opioider er en gruppe af stærkt smertestillende og vanedannende stoffer.



Purdue Pharma er anklaget for at have bidraget til stor opioid-afhængighed i USA. Den skal have markedsført de receptpligtige opioider aggressivt uden at oplyse om risikoen for vedvarende afhængighed.



Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse kostede afhængighed af opioider omkring 400.000 personer livet fra 1999 til 2017.



Opiodepidemien var i byen Akron i delstaten Ohio på sit værste niveau tilbage i 2016, hvor byen konstant oplevede overdoser, og den lokale retsmediciner var nødsaget til at indkalde nedkølede lastbiler med plads til lig.



Ifølge en artikel fra Berlingske i maj i år bruges OxyContin også i større målestok i Danmark.



I en orientering fra Region Hovedstaden står det, at lægemidlet er "forholdsvis udbredt" og gives til patienter på hospitaler og hos praktiserende læger i Region Hovedstaden, selv om de vurderes at have et stort "misbrugspotentiale", skriver Berlingske.



