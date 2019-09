Jan van de Winkel ser gammel Genmab-traver blive multi-blockbuster

Deltag i Børsens aktiespil . Her kan du risikofrit teste dine evner som investor. Du kan også oprette en gruppe for alle dine kolleger, så I kan dyste om, hvem der er arbejdspladsens bedste investor. Er det dig, der skal løbe med håneretten i kantinen? Vinderen af hele spillet får en hovedpræmie på 250.000 kroner. Tilmeld dig her.