Boeing ser stadig 737 MAX tilbage i luften i starten af fjerde kvartal

Verdens største flyproducent Boing regner fortsat med, at ulykkesflyet 737 MAX igen vil kunne komme på vingerne i starten af fjerde kvartal, hvilket sendte aktiekursen i selskabet op onsdag med 3,6 pct. Koncernen advarer dog om, at der kan blive tale...

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På syv minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Lyt med her