Oracles omsætning skuffer - topchef tager sygdomsorlov

Den amerikanske softwarevirksomhed Oracle falder onsdag aften i det amerikanske eftermarked med 2,4 pct., da selskabet med sit regnskab for første kvartal har skuffet med en lavere omsætning end ventet. Samtidig tager koncernens topchef, Mark Hurd, sygdomsorlov. Oracle...

