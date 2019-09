SAS-bagagefolk strejker igen: På vej i Arbejdsretten

SAS bagagepersonale i Københavns Lufthavn er for tredje gang på få dage gået i en overenskomststridig strejke. Den skal hastebehandles i Arbejdsretten i dag. De forrige to gange blev strejken kendt i strid med reglerne. Sagen handler om en vikar i...

