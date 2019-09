Norwegian får nej fra stor obligationsejer: "Vi er tilbage ved start"

Norwegian er i en kritisk situation, hvor en obligationsgæld på 3,4 mia. norske kr., svarende til 2,6 mia. kr., står til at forfalde til december og næste år. Det norske lavprisselskab forsøgte tirsdag at blive enige med flere parter om en udsættelse...

