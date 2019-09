Fødevareminister er stolt af ny Danish Crown-fabrik i Kina

Den danske slagterigigant Danish Crown har natten til onsdag åbnet en fabrik i Kina. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Fabrikken, der ligger i byen Pinghu 100 kilometer fra Shanghai, forventes årligt at producere 14.000...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.