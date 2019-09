Peter Warnøe trækker sig som direktør i sin egen venturefond

Artiklen opdateret kl. 17.31



Serieinvestor og stifter af Nordic Eye, Peter Warnøe, trækker sig nu midlertidigt fra posten som adm. direktør i venturefonden.



Det oplyser Nordic Eye på Facebook.



"Peter Warnøe har i dag anmodet om midlertidigt orlov fra sin stilling som ledende partner og adm. direktør for Nordic Eye. Det skyldes personlige omstændigheder, som Peter Warnøe ønsker tid og fuld opmærksomhed til at håndtere," skriver venturefonden.



Det sker få dage efter, at Børsen har beskrevet, hvordan serieinvestoren i en årrække har foretaget ulovlige millionlån i flere af sine virksomheder. I det seneste regnskab for hans selskab Oyster Invest fremgår det, at Peter Warnøe fortsat skylder sit eget selskab over 10 mio. kr.



Siden 2009 har den kendte erhvervsmand 14 gange fået påtaler fra sin uafhængige revisor i regnskaberne for at handle i strid med selskabsloven og ovenikøbet bryde skattelovgivningen i forbindelse med lånene.



I alt har erhvervsmanden lånt mere end 20 mio. kr.



Selv sagde Peter Warnøe, at han var klar over, at "det ikke er lovligt at have en mellemregning med mit private holdingselskab," men at han var på vej til at finde en løsning.



"Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord," sagde Peter Warnøe til Børsen.



Trak sig fra Løvens Hule



Umiddelbart efter afsløringen om de ulovlige millionlån trak Peter Warnøe sig også fra sin rolle som investor i det populære DR-program Løvens Hule.



Nu trækker han sig også som direktør, men ifølge meddelelsen fra Nordic Eye er der tale om et orlov på tre måneder med øjeblikkelig virkning.



Michael Tandrup, der er partner og ansvarlig for investeringer i Nordic Eye,vil overtage posten under Peter Warnøes orlov.



"Peter har gjort en stor indsats for Nordic Eye, men han har nu bedt om tid og ro i sindet for at bringe sine personlige anliggender i orden, og det må vi give ham," udtaler Hans Henrik Klovborg, der er formand for Nordic Eye.



Børsen forsøger i øjeblikket at få en kommentar fra Peter Warnøe.