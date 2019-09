Ikonisk morgenmadsprodukt er tilbage på danske hænder

Relateret indhold Artikler

Det ikoniske danske morgenmadsprodukt OTA Solgryn er tilbage på danske hænder.



Crispy Food har nemlig købt OTA Solgryn fra PepsiCo med overtagelse den 2. september 2019.



Det oplyser Crispy Food i en pressemeddelelse.



- Vi har købt Solgryn, fordi det høje positive kendskab til et sundt kvalitetsprodukt tiltaler moderne forbrugere, siger Christian Bring, der er topchef for Crispy Food og Nakskov Mill Foods, i pressemeddelelsen.



- Det er vanskeligt at finde stærkere danske brands end netop Solgryn, og strategisk passer det perfekt sammen med vores øvrige morgenmadsprodukter, siger han.



OTA Solgryn så dagens lys i 1898, dengang under navnet Avena. I 1933 blev navnet ændret til OTA Solgryn.



Den røde og hvide pakke med den gule sol har i mange år været populær på morgenmadsbordet. Tilbage i 2007 blev pakken endnu mere populær, efter at Ota Solgryn havde lavet en reklamefilm med det danske fodboldikon Michael Laudrup.



Crispy Food oplyser, at der ikke bliver ændret på selve solgrynene efter opkøbet.



- Det vil for eksempel stadig være den samme ristning af havren, der giver den velkendte lidt nøddeagtige smag. Der er heller ikke planer om dramatiske ændringer af pakkerne, står der i pressemeddelelsen.



/ritzau/