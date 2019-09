Novo Nordisk-sag kan blive dyr for små investorer

Søgsmålet mod Novo Nordisk for at have tilbageholdt viden om priser på insulin kan koste små investorer dyrt i kompensation til større investorer, der kræver erstatning.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Det gav kun meget små skvulp i kursen på Novo-aktien, da det i sommer kom frem, at en gruppe større investorer har rettet et søgsmål på 11,8 mia. kr. mod selskabet.



Mens beløbet kun svarer til 1,4 pct. af selskabets markedsværdi, kan konsekvenserne vise sig at blive større for selskabets små investorer. Det er nemlig dem, som i sidste ende skal dække efterslæbet, når sagsøgerne kræver erstatning for deres kurstab.



- De små investorer kan ikke selv gøre noget - forældelsesfristen er overskredet, konstaterer Thomas Ryhl fra Njord Law Firm over for Jyllands-Posten Erhverv.



I søgsmålet kræver større investorer erstatninger på Novo-aktier, der er handlet fra februar 2016 og to år frem, skriver avisen.



/ritzau/FINANS