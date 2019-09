Relateret indhold Artikler

A.P. Møller Holding, der Mærsk-familiens holdingselskab, planlægger at samle underleverandører i vindmøllebranchen og skabe en stærk spiller på markedet. Det skriver Berlingske Business med henvisning til unavngivne kilder.



Opkøbet af KK Wind Solutions kommer således til at udgøre platform for flere opkøb, skriver mediet.



- Dette er vores første investering inden for vind, men ikke nødvendigvis den sidste. Vi ser et stort potentiale i vindindustrien, siger Jan Nielsen, der er investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, til Berlingske Business.



Ifølge Berlingske Business' kilder vil selskabet først og fremmest fokusere på leverandører med tekniske kompetencer, i modsætning til til virksomheder, der producerer større konstruktioner såsom fundamenter, vinger og tårne.



Jan Nielsen vil ikke kommentere konkrete opkøbsplaner, men bemærker, at det er det rigtige tidspunkt at investere i vindmølleindustrien.



/ritzau/FINANS