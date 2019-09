Apple lancerer ny Iphone på tirsdag - dette skal du holde øje med

Apples topchef, Tim Cook, kommer på tirsdag til at tage scenen i Cupertino i Californien for at vise verden den seneste udgave af deres Iphone.



Dette er med længder Apples vigtigste dag på året, da Iphone står for halvdelen af Apples salg og nye udgaver sætter også gang i andre former for indtægter.



Bloomberg skriver at der kommer tre nye modeller. For det første er der en Pro opgradering til deres Iphone XS og Iphone XS Max og dernæst en erstatning af deres Iphone XR. Endelig præsenterer selskabet nye ure.



De dyreste Iphone udgaver kommer til at handle om kameraer, som eksempelvis konkurrenten, Samsung, også har koncentreret sig om de seneste år. Det bliver kameraer med langt højere opløsning og bedre video-optagelser. Der bliver også muligheder for at sætte mennesker ind i billeder, en teknologi man blandt andet købte for halvandet år siden, da man overtog den danske tech-virksomhed, Spektral.



Desuden har Apple investeret meget i at telefonerne skal kunne oplades bedre uden ledning. Denne feature er også noget som Samsung tidligere har lagt vægt på og er kommte med.



Endelig kommer afløseren til Ihpone XR til at få et nyt kamera