Det amerikanske justitsministerium vil indlede en konkurrenceundersøgelse af fire bilproducenter på baggrund af deres frivillige aftale med delstaten Californien om at indføre og anvende delstatens standarder for udledning.Det skriver Reuters med henvisning til unavngivne kilder.De fire bilproducenter, Ford, BMW, Volkswagen og Honda Motor indgik i juli en aftale om at indføre udledningsstandarder, som er lavere end Obama-administrationens tidligere føderale regler, men højere end de miljøkrav, som præsident Trumps regering indførte i 2018.Konkurrencemyndighederne i justitsministeriet har således skrevet til de fire bilproducenter og meddelt, at en indledende undersøgelse er startet. Meldingen kommer i kølvandet af, at præsident Trump på Twitter har optrappet sin kritik af bilproducenternes aftale med Californien.Trump arbejder imod, at delstaterne selv kan indføre egne miljøstandarder. Fra bilproducenternes side frygter man langvarige juridiske slagsmål, og man ønsker også ensartede standarder på tværs af USA.Justitsministeriet har også skrevet til formanden for California Air Resource Board, Mary Nichols, og informeret hende om, at aftalen med bilproducenterne "ser ud til at være ulovlig". Nichols har ikke kommenteret brevet, men statsanklager i Californien, Xavier Becerra, slår fast, at delstaten fortsat vil arbejde for en "renere fremtid".- Vi er parate til at forsvare de standarder, som gør løfter til realitet, siger han./ritzau/FINANS