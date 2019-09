Mærsk-konkurrent forbedrer driften og øger volumener

Det franske containerrederi CMA CGM, som konkurrerer med Maersk Line, kom gennem andet kvartal med en omsætningsvækst på 4,6 pct. til 6,0 mia. dollar mod 5,7 mia. dollar i samme kvartal i 2018.Underliggende steg rederiets fragtede volumener med 6,3 pct. til 5,52 mio. teu, mens væksten sekventielt i forhold til første kvartal var lidt bedre med 6,8 pct. Især de korte ruter har løftet, oplyses det.- Denne positive trend, der er over markedets, er drevet af stærk vækst på intra-regionale ruter og ruterne til og fra USA, som fortsat er særligt dynamiske, skriver det franske rederi.I perioden øgedes flådekapaciteten hos CMA CGM med 5 pct. på årsbasis til 2,76 mio. teu.Det justerede driftsresultat, EBITDA, voksede fra 214,6 mio. dollar til 343,6 mio. dollar - eller med 60 pct. - for rederiforretningen. Driftsmarginen blev dermed løftet til 5,8 pct. fra 3,8 pct. CMA CGM oplyser, at dets spareprogram medførte en omkostningsreduktion på 51 dollar per fragtet container i andet kvartal 2019 i forhold til første kvartal.- Dette kommer hovedsageligt fra initiativer til at rationalisere visse ruter, indsatsen for altid at forbedre den operationelle effektivitet, lavere logistikomkostninger og reduktionen i gruppens skibsforbrug.- Gruppens shippingaktiviteter var fortsat stærke i andet kvartal med betydelige forbedringer i de fragtede volumener og i indtjeningen, hvilket gjorde shippingaktiviteterne i stand til at postere et positivt nettoresultat, hedder det.Nettoresultatet i containerforretningen blev på 2,3 mio. dollar mod 22,7 mio. dollar et år før.CMA CM-gruppen ejer også logistikaktivteter og overtog tidligere på året Ceva Logistics, som danske DSV også havde forsøgt at købe. Her fremhæves det, at turnaround-planen skrider planmæssigt frem.Justeringer forbundet med IFRS 16-regler og overtagelsen af Ceva Logistics betyder dog, at gruppen som helhed veksler et justeret driftsresultat, EBITDA, for perioden på 954 mio. dollar til et nettounderskud på 109 mio. dollar.Samlet spår CMA CGM-gruppen, at andet halvår af 2019 vil blive bedre end første halvår./ritzau/FINANS