Bagage-ansatte i Kastrup lufthavn genoptager arbejde efter strejke

Efter en cirka seks timer lang overenskomststridig strejke har de, der håndterer bagage for blandt andet flyselskabet SAS, genoptaget arbejdet i Københavns Lufthavn.Det bekræfter Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup."De er ved at genoptage arbejdet nu," siger han klokken 19.35 fredag.Medarbejdere i SAS Ground Handling (SGH) nedlagde fredag omkring klokken 13 arbejdet, og det har ført til store problemer for især SAS.34 afgange blev aflyst. Også torsdag nedlagde medarbejderne deres arbejde, og det førte til 22 aflyste afgange.Samlet er omkring 6000 passagerer berørt af de mange aflysninger torsdag og fredag.Blandt de større flyselskaber, der benytter sig af SGH, kan nævnes Danish Air Transport, Eurowings, Icelandair, Qatar Airways og Thai Airways./ritzau/