Amerikanske delstater vil undersøge Google og Facebook

Statsanklagere fra en række amerikanske delstater har slået pjalterne sammen og vil indlede konkurrenceundersøgelser af både Google og Facebook.Det er statsanklageren fra New York, demokraten Letitia James, der skal lede undersøgelsen af Facebooks konkurrenceageren.- Jeg er stolt af lede en upartisk koalition af statsanklagere i undersøgelsen af, om Facebook har kvalt konkurrencen og udsat brugeren for risici, udtaler Letitia James i en pressemeddelelse.- Vi vil benytte ethvert efterforskningsværktøj til vores rådighed for at fastslå, om Facebooks handlinger kan have udsat forbrugers data for fare, kan have reduceret forbrugernes valgmuligheder eller kan have øget prisen på reklamer.Otte andre delstater deltager i undersøgelsen af Facebooks "dominans" og potentielt konkurrenceskadende "opførsel" på baggrund af denne dominans.Sideløbende ventes det senere fredag, at en anden undersøgelse af Google vil blive annonceret. Ifølge The Wall Street Journals unavngivne kilder er det anklageren fra Texas, Ken Paxton, en republikaner, som skal føre an i undersøgelsen af Google.Denne undersøgelse skal efter sigende også fokusere på de digitale reklamepriser, mulig skade på forbrugerne på baggrund af håndteringen af deres data samt koncentrationen af reklamemuligheder hos en enkelt koncern.Facebook indgik tilbage i juli et forlig med konkurrencemyndighederne i Federal Trade Commission (FTC) og indvilgede i at betale 5 mia. dollar på baggrund af koncernens håndtering af brugernes data i forbindelse med skandalen omkring Cambridge Analytica. FTC annoncerede samtidig en bredere konkurrenceundersøgelse af Facebook.Google står også over for en føderal undersøgelse. Her er det konkurrencemyndighederne i justitsministeriet, som efter sigende vil indlede en konkurrenceundersøgelse.FTC og justitsministeriet deler typisk opgaverne mellem sig. FTC har opgaverne, som vedrører forbrugerne, mens justitsministeriet er fokuseret på konkurrencen i forhold til virksomheder, herunder konkurrenter, kunder og leverandører./ritzau/FINANS