DFDS bytter sig til nyere færger og ændrer 2019-forventninger

DFDS bytter to færger med det italienske færgeselskab Moby med henblik på at øge kapaciteten og kundeoplevelsen på ruten Amsterdam-Newcastle. Som følge af transaktionen løftes forventningerne til 2019.



DFDS køber færgerne Moby Wonder og Moby Aki, bygget i henholdsvis 2001 og 2005. Samtidig køber Moby de to færger, der i øjeblikket sejler på Amsterdam-Newcastle, King Seaways og Princess Seaways, bygget i henholdsvis 1987 og 1986.



Aftalen forventes afsluttet i anden halvdel af oktober 2019. DFDS vil derefter leje King Seaways og Princess Seaways fra Moby indtil henholdsvis januar og februar 2020.



I mellemtiden vil færgerne, der overtages fra Moby, blive renoveret, så de er tilpasset den nye rute.



DFDS' salg af de to færger ventes afsluttet i oktober 2019 og skønnes at medføre en regnskabsmæssig gevinst på omkring 100 mio. kr., der indregnes under særlige poster i fjerde kvartal 2019. Helårsforventningen til særlige poster øges herefter til 70 mio. kr. fra tidligere minus 30 mio. kr.



Samtidig betaler DFDS omkring 1 mia. kr. for de to færger fra Moby. Heraf ventes cirka 650 mio. kr. betalt i 2019, mens resten - 350 mio. kr. - ventes betalt i 2020. En betydelige del af pengene går til renovering.



For hele 2019 venter DFDS herefter investeringer for omkring 3,4 mia. kr. mod tidligere 2,8 mia. kr.



Med de nye færger øges fragtkapaciteten på Amsterdam-Newcastle med omkring 40 pct. på årsbasis. Bilkapaciteten stiger omkring 5 pct.



- Kapacitetsforøgelsen vil give mulighed for at imødekomme fortsat vækst i handel og rejser, herunder en stor turismestrøm, mellem Storbritannien og Kontinental-Europa, skriver DFDS.



/ritzau/FINANS