Nu er verdens største designpris uddelt: "Når jeg ser de her designere i konkurrencen, føler jeg mig håbefuld"

HER ER VINDERNE:



Vinder af Home

Vinder af Body









Faber Futures er på forkant med en ny moderevolution. De bruger bakterier til at farve tekstiler. Holdet har udviklet en række farvningsmetoder med en pigmentproduceret bakterie kaldet Streptomyces Coelicolor. Bakterierne binder sig til fibre uden brug af kemikalier. Farvning bruger 500 gange mindre vand end den normale industrielle metode.



Med disse unikke farvningsmetoder kan laboratoriet bruge digitale visualiseringer til at designe mønstrene, inden bakterierne vokser.



Vinder af Work



PIsces

SafetyNet – Storbritannien

Bifangst i fiskeindustrien er meget mere end en enorm miljøbelastning. Omkring en femtedel af den globale befolkning er afhængig af fisk som primær proteinkilde, og for mere end 20 mio. mennesker globalt er fiskeri deres primære indkomstkilde. Mens nye love om bifangst kan hjælpe beskadigede økosystemer med at komme sig, lider arbejdspladser og levebrød, da fiskere ikke har teknologien til at fiske både bæredygtigt og effektivt.





Pisces er en LED-lysemitterende enhed, der kan monteres på et eksisterende fiskenet. Det hjælper fiskere med at tiltrække størrelsen og arten af fisk, som de har tilladelse til at fange, mens de afviser ikke-målarter.

Forskellige arter af fisk og krebsdyr påvirkes af lys på forskellige måder. Nogle tiltrækkes, mens andre afvises, og det afhænger af den type lys, der bruges.



Teknologien kan mindske bifangsten med 90 pct. og forbedre fiskeriindtægterne med op til 20 pct. Designet imødekommer en enorm og øjeblikkelig global efterspørgsel efter reduktion af bifangster, mens den beskytter job og samfund.



Vinder af Play ­and Learning



Xbox Adaptive ­controller

Microsoft – USA

Xbox har opdaget, at de gennem årtier har designet et produkt, der ekskluderer en stor del af befolkningen fra gaming. Med deres nye produkt Xbox Adaptive Controller er det muligt for folk med begrænset mobilitet at designe deres egen spiloplevelse fra bunden.



Spillerne kan forbinde forskellige enheder, der svarer til alle Xbox Controllers knapper. Knapper, kontakter og joysticks kan tilsluttes kontrolpuden, så spillere kan bruge en hånd, en fod eller endda en hage og albue til at spille.



Dette design muliggør spil for mere end 1 mia. mennesker i verden, der lever med handicap. Tidligere har de været nødt til at bygge deres egne eller betale enorme mængder penge for at få en passende controller.



Xbox Adaptive Controller er en kraftig påmindelse om, at produkter ikke kun skal designes med den antagelse, at folk kan se, høre og have fuldt fungerende hænder. Og udviklerne bag controlleren lover, at dette ikke er en engangsting, men den første til en ny udvikling af gamepads.



Vinder af Community



Solar Foods

Solar foods – Finland

"Vi kan ikke brødføde alle mennesker på jorden på den traditionelle måde. Vi har ikke bare brug for nye fødevare­produkter, men også nye måder at tænke omkring mad," siger Liza Chong, adm. direktør for prisuddelingen og mikrofonden Design to Improve Life Fund.



I 2050 forventes verdens befolkning at vokse med to mia. Derudover er op til 25 pct. af drivhusgasemissionerne et resultat af vores fødevaresystem.





Pasi Vainikka, adm.direktør for Solar Foods, og hans team har gjort det umulige. De skaber mad af tynd luft. De udvinder simpelthen komponenter fra luften, som kan bruges som protein. Proteinet er ikke baseret på noget animalsk- eller planteprodukt. Det fremstilles ved hjælp af CO2 og elektricitet.



Teknisk set er Solein et enkeltcelle­protein, der produceres ved hjælp af gasfermenteringsteknologi. For at fremstille Solein bruges CO2 som kulstofkilde og brint som energikilde. Efter gæringen ekstraheres stoffet og tørres. Det spiselige produkt består af ca. 50 pct. protein, 20-25 pct. kulhydrater og 5-10 pct. fedt. Og fordi processen kræver minimale ressourcer, kan den let skaleres og produceres næsten overalt fra den blæsende Sahara-ørken til den iskolde nordpol – eller endda på Mars.



Den unikke Solar Foods-proces er ti gange mere energieffektiv pr. hektar end fotosyntesen og ti til 100 gange mere klimavenlig og effektiv i vandforbrug end dyre- eller plantebaserede alternativer. Dens produktion er også omkostningskonkurrencedygtig med næsten alle proteiner.



Fredag aften blev fem vindere kåret af Index Award.En pris, som gives til et design, der har været med til at løse et globalt problem eller har forbedret livet for en stor gruppe mennesker3D-printede boliger på Mars, proteiner, der trækkes ud af luften, en Xbox-controller til folk med handicap, bakterier, der kan farve tekstil og en lysinstallation til fiskenet, der kan mindske bifangst af fisk med op til 90 pct. Ambitionerne er høje blandt de fem vindere af verdens største designpris Index, som fredag aften blev uddelt i København.Index Award tildeles design, som er andet end bare pænt at se på. De nominerede design skal kunne forbedre liv, være innovative eller løse globale udfordringer. De fem kategorier, som priserne blev uddelt i, var Body, Home, Work, Play & Learning og Community."Målet med Index Award er at vise konkrete, håndgribelige løsninger på, hvordan vi kan forbedre kvaliteten af liv, og hvordan vi kan bruge design på måder, der har en positiv indflydelse på verden. Der er en masse, der snakker om problemerne, så det står klart, hvad de er, men det specielle ved Index Award er, at der er fokus på løsningerne," siger Liza Chong, adm. direktør for prisuddelingen og mikrofonden Design to Improve Life Fund.Prisen blev uddelt første gang i august 2005, hvor bl.a. LifeStraw vandt prisen. Siden har vi set vindere som Tesla Roadster (2007), Kiva (2009), Hövding (2011), Raspberry Pi (2013), The Ocean Cleanup Array (2015) og Zipline (2017).Index Award uddeles af den danske nonprofit-organisation Design to Improve Life. Med en samlet præmiesum på 500.000 euro er prisen verdens største af sin art. Den danske stat har fra begyndelsen støttet projektet med den økonomiske præmie til vinderne."Den danske stat ser det som et vigtigt projekt og en god måde at vise de danske designværdier frem til resten af verden," siger Liza Chong.Processen for at finde de fem vindere har været lang og omfattende for juryen. Der har været over 1800 nominerede fra 90 forskellige lande. De blev skåret ned til 42 finalister, som fredag aften kæmpede om de prestigefyldte awards."Juryen har haft en meget ophedet diskussion, for alle har en deres mening og faglige repræsentation. Men bæredygtighedens væsentlighed kan de alle blive enige om – hvad end de kommer fra et forretningsmæssigt, akademisk, design eller kunstnerisk synspunkt," siger hun.Juryen bestod af 14 medlemmer – bl.a. Philip Battin, design manager i Seed Studio for Google Hardware Design, Paolo Antonelli, senior kurator for Arkitektur og Design på The Museum of Modern og Ravi Naidoo, stifter af Interactive Africa and Design Indab.Ud af de over 1800 nominerede, sendte juryen to danske virksomheder videre til finalen.15 ton plastik ender i verdenshavene i minuttet. Det svarer ca. til 800 mio. ton om året. Det har en dansk virksomhed lavet en forretning ud af.Plastix producerer plastråvarer, Grøn Plast, af bl.a. brugte fiskenet, plastfibre og hård affaldsplast fra den maritime industri. Virksomheden har gennem de seneste seks år udviklet og opbygget et plastgenanvendelsesanlæg i Lemvig, hvor plastaffald kan fraktioneres, deles, vaskes, tørres og ekstruderes til plastråvarer, som reducerer miljøbelastningen af CO2 med op til 95 pct."Af alle de priser, der findes, er Index Award den pris, jeg er allermest glad for at være i finalist i. Det er ikke bare en klassisk designkonkurrence, hvor man har et fokus på et produkt, der skal se godt ud. Det her er en pris og koncept, der handler om at kigge på løsninger, der kan gøre noget godt for verden," siger Hans Axel Kristensen, adm. direktør for Plastix.Han håber, at Index Award kan være med til at skabe et fokus på befolkningens og ikke mindst virksomheders brug af plastik."Der er næppe nogen, der kan forestille sig en fremtid uden plast, og det er faktisk også en funktionelt vidundermateriale. Det er stærkt, let og billigt, men det har en skyggeside – Det har skabt vor tids allerstørste globale udfordring med plastaffald. Der har vi som ny, dansk virksomhed gået ind og taget udfordringen op og udviklet en løsning," siger Hans Axel Kristensen.Målet for Plastix er, at plastik fremover vil indgå i et cirkulært system, så plastikken i højere grad bliver genanvendt.Udover Plastix var Lego også nomineret – og de kan også genkende udfordringen med plastik. Derfor er Lego begyndt at lave de første bæredygtige legoklodser. Når man i dag køber en kasse Lego, vil træer, buske og blade være lavet af sukkerrør.Det nye initiativ med plantebaserede legoklodser vil dække over 1-2 pct. af Legos elementer. Det er første skrift mod mere bæredygtige materialer.Vi burde ikke have et problem med at nå målet i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, mener Liza Chong, adm. direktør for prisuddelingen og mikrofonden Design to Improve Life Fund."Vi har så meget intelligens i den her verden. Når jeg ser de her designere i konkurrencen, føler jeg mig håbefuld. Det er 42 eksempler på folk, der gør noget! Det er ikke folk, der venter på, at andre skal fortæller dem, at de skal skabe forandring, men de gør det selv," siger hun og fortsætter:"Det, der får mig til at tvivle, er vores egoer. Det er et fælles projekt at passe på jorden og holde den i god stand. Vi skal ikke vente på politikerne eller erhvervsmiljøet. Det er vores alles problem."Al spacefactory – USA54,6 mio. km fra Jorden ligger Mars. Den røde planet, som mennesket endnu ikke har betrådt. Alligevel er Al SpaceFactory begyndt at designe boliger til Mars.Projektet MARSHA er et 3D-trykt lodret hjem, som er designet til liv på den røde planet. Den æggeformet beholder er specielt lavet til at håndtere internt atmosfærisk tryk. En stor del af byggematerialerne høstes fra planetens overflade, og bedst af alt har hjemmet et minimalt klimaaftryk.Men hvordan kan et projekt, der er designet til Mars, vinde Index Award, der handler om at forbedre liv på Jorden?"Vi har brug for at udvikle vores teknologi, ligesom månelandingen var med til – ved at tage til månen udviklede vi vigtig innovation og tek­nologi," siger Liza Chong, adm. direktør for prisuddelingen og mikrofonden Design to Improve Life Fund.Hvem ved hvornår og om Marsha nogensinde kommer til Mars, men designet er allerede blevet anerkendt af NASA for dets opfindsomhed og mulige gennemførlighed.Faber Fatures – StorbritannienModeindustrien er den mest forurenende industri i verden, kun overgået af olie- og gasindustrien. Den mest skadelige del af processen er i færdiggørelses- og farvnings­stadierne af tøj. Nøglen til at gøre mode­industrien mere bæredygtig er fjernelse og reduktion af giftigt affald.