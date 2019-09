Demant har stadig intet bud på regningen efter hackerangreb

Demant fortsætter med gradvist at åbne for sine it-systemer, efter at høreapparatproducenten tirsdag valgte at lukke dem ned på grund af cyberkriminalitet.Hvornår alt er oppe at køre igen, og hvad it-problemerne kommer til at koste, har selskabet dog stadig ikke noget bud på. Det fremgår af en opdatering fredag eftermiddag.- Vores gradvise og omfattende genetablering fortsætter efter planen og vores prioriteringer, og organisationen arbejder intensivt med fremgang på en struktureret og grundig måde.- Vi får fortsat dele af vores it-infrastruktur op at køre; vi fortsætter dog med at have nøgle-it-systemer lukket for at sikre sikker genetablering, hedder det i meddelelsen.Mens Demant ikke har noget bud på de økonomiske konsekvenser af hændelsen, kan selskabet til gengæld fortælle, at der ikke er indikationer på, at der er stjålet persondata.- Vi har ingen indikationer på, at persondata er tilgået eller udtaget fra vores systemer i forbindelse med hændelsen, og potentiel skade er inddæmmet.- Vi fortsætter med at undersøge dette og vil foretage underretninger til relevante myndigheder som påkrævet, skriver Demant.På aktiemarkedet falder Demant med 2,5 pct. til 200,20 kr. En stor del af faldet satte ind kort efter meddelelsen./ritzau/FINANS