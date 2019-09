Forsinkelser for anden dag i træk: Bagageansatte nedlægger arbejdet i Kastrup

For anden dag i træk kan rejsende i Københavns Lufthavn opleve forsinkelser med deres bagage, hvis den bliver håndteret af SAS Ground Handling (SGH).Selskabets bagagemedarbejdere har nemlig nedlagt deres arbejde, oplyser Københavns Lufthavn. Også torsdag nedlagde medarbejderne deres arbejde.- På grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hos bagagemedarbejdere hos SGH kan der forekomme moderate forsinkelser hos de flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH.- Det samme gælder for leveringen af bagage for ankommende flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH, skriver kommunikationsrådgiver Maria Noel fra Københavns Lufthavn i en mail.Hun oplyser, at rejsende på lufthavnens hjemmeside kan se, om deres flyselskab får håndteret bagage af SGH. Hun henviser også de rejsende til at holde øje med eventuelle forsinkelser på flyselskabernes hjemmesider.Da bagagemedarbejderne hos SGH torsdag nedlagde deres arbejde, gik der ikke lang tid, før de genoptog det igen. På trods af den korte tid varslede lufthavnen, at rejsende både torsdag og fredag ville kunne opleve forsinkelser eller aflysninger.Blandt de større flyselskaber, der benytter sig af SGH, kan blandt andre nævnes SAS, Danish Air Transport, Eurowings, Icelandair, Qatar Airwyas og Thai Airways./ritzau/