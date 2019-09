Hong Kong-uro har påvirket SAS' efterspørgsel i august

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

Den seneste tids politiske uro i Hongkong har kunnet mærkes hos SAS, der i august havde lavere efterspørgsel på nogle af sine længere flyvninger.



Det fortæller det skandinaviske flyselskab i forbindelse med sin trafikstatistik for august.



I måneden fløj SAS samlet set med godt 2,8 millioner passagerer. Det var 0,4 procent flere end i samme måned sidste år.



Fremgangen blev imidlertid ikke hjulpet af Hongkong-urolighederne, da de var med til at svække efterspørgslen på langdistanceflyvningerne.



- På vores interkontinentale flyvninger var efterspørgslen lavere, dels på grund af politisk uro i Hongkong og en lavere efterspørgsel på fritidsrejser til Nordamerika, skriver SAS i en pressemeddelelse.



Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, er det langtfra uvant, at et forhold som eksempelvis politisk uro kan påvirke et flyselskabs trafik.



- Det her er bare endnu et vidnesbyrd om, hvorfor markedet inden for luftfart kan være så svært.



- Selv uroligheder et enkelt sted kan være med til at påvirke efterspørgslen, siger Jacob Pedersen.



Mens antallet af passagerer steg i august, så faldt andelen af fyldte sæder - den såkaldte kabinefaktor - samlet set med 0,7 procentpoint til 79,2 procent.



Til gengæld kunne SAS glæde sig over en fremgang i omsætningen per fløjet passagerkilometer på 0,2 procent. Særligt stigningen i indtægterne er vigtig for SAS, da selskabet i forvejen kæmper med at kontrollere sine udgifter.



- Man formår at løfte indtægterne med omkring 100 millioner svenske kroner, i forhold til det der var en meget stærk august sidste år. Det er i og for sig vældig godt for SAS.



- Men det er også nødvendigt, for vi ved, at SAS bokser med høje brændstofpriser i øjeblikket. Og så er der en generel omkostningsstyring, som ikke er så god, som det, vi har set tidligere. Derfor er det så vigtigt for SAS, at man får løftet indtægterne, siger Jacob Pedersen.



Uroen i Hongkong, som altså påvirkede SAS' trafik i august, udsprang af et lokalt lovforslag. Det ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.



Efter at forslaget mødte stor modstand, valgte Hongkongs leder, Carrie Lam, tidligere i denne uge at trække forslaget tilbage.



