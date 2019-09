Suzlon dropper tilbud til kreditorer: Vestas har trukket støtte

Den indiske vindmølleproducent Suzlon har angiveligt droppet sit tilbud, om at tilbagebetale hvad der svarer til 1,2 mia. dollar til sine långivere, efter at Vestas, som havde givet opbakning til forslaget, har trukket sig fra gældsomlægningsplanen. Det...

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På syv minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Lyt med her