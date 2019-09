Santa Fe får nye hug på aktiemarkedet

Opdateret kl. 09:14: Det internationale flyttefirma Santa Fe's aktie falder med over 7 pct. ved fredagens handelsåbning til 2,49 kr. Aktien åbnede med et fald på over 19 pct. Efter nogle minutter lød faldet på 3,7 pct. før den igen dykkede. Det...

