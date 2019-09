Santa Fe kan ikke blive enig med långiver: "Indtil der er fundet en ny finansieringsaftale, hersker der væsentlig usikkerhed for koncernen"

Santa Fe Group har afsluttet sine forhandlinger med svenske Proventus Capital Partners om etableringen af en langsigtet finansiering til anden fase af selskabets omstruktureringsplan uden at nå til enighed. Den gældende finansieringsaftale bortfalder...

