Ørsted gør klar til at sælge en del af erhvervskundeforretning

Ørsted vil sælge sin forretning for små og mellemstore erhvervskunder og sin energirådgivningsafdeling, der begge opererer i Danmark og Storbritannien. Det fortæller Morten Buchgreitz, der er koncerndirektør for området Markets & Bioenergy, torsdag...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.