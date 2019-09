En stor blok aktier i Chemometec er onsdag blevet handlet over fondsbørsen i København.



Det fremgår af Bloomberg News.



Der er tale om 67.000 aktier - svarende til 0,9 pct. af selskabets aktier i fri handel - der har skiftet hænder, hvilket er sket til en pris på 148 kr. per aktie - altså lidt under kursen ved 12-tiden onsdag på 151 kr.



Handlen er dermed på 9,92 mio. kr. og repræsenterer 298 pct. af den gennemsnitlige handelsvolumen i aktien set over en periode på 20 dage.



/ritzau/FINANS