Gennemgribende udskiftning i WS Audiologys topledelse efter milliardfusion: Både topchef og finansdirektør stopper

Ny adm. direktør i WS Audiology Eric Bernard

Adm. direktør i WS Audiology – milliardfusionen mellem danske Widex og Singapore-baserede Sivantos – Jørgen Jensen stopper for at forfølge en professionel bestyrelseskarriere.Det fortæller selskabet i en pressemeddelelse.Han erstattes af Eric Bernard, der indtil nu har været administrerende direktør for koncernens grossistforretning, hvor han kom til så sent som i juni 2019. Jørgen Jensen har stået i spidsen for Widex siden 2013.Eric Bernard udnævnes til Group CEO fra dags dato, og vil "samarbejde tæt med Jørgen Jensen for at sikre en god overgang", skriver selskabet."Jeg er stolt over de fremskridt, vi har opnået, og selvom det har været en vanskelig beslutning for mig at træde tilbage som CEO, føler jeg mig meget tryg ved at overlade tøjlerne til Eric Bernard og mine kollegaer i ledelsen. Efter en række år med spændende opgaver og en ganske travl kalender som CEO ser jeg nu frem til at bringe min energi og mine erfaringer i spil i bestyrelsesstillinger," siger Jørgen Jensen i meddelelsen."Jeg er stolt over, at bestyrelsen og ejerne sætter deres lid til, at jeg kan fortsætte den positive udvikling af virksomheden," lyder det i samme meddelelse fra den nye topchef Eric Bernard.Samtidig stopper også finansdirektør Wolfgang Ollig, som vil søge fremtidige udfordringen inden for EQT-porteføljen. Denne post overtages af Henrik Skak Bender, der indtil nu har været integrationsdirektør i WS Audiology, mens han inden fusionen var finansdirektør i Widex.Bestyrelsesformand i WS Audiology Thomas Ebeling siger, at selskabet skylder både Jørgen Jensen og Wolfgang Ollig en stor tak."Sammen har de spillet en afgørende rolle i at sikre en succesfuld fusion og føre WS Audiology gennem de vigtige første seks måneder som sammenlagt virksomhed. Inden fusionen styrede Jørgen støt og roligt Widex gennem betydelige ændringer og skabte en stærkere forretning, mens Wolfgang var finansdirektør for Sivantos, hvor han med stor succes opbyggede en stærk finansorganisation," siger Thomas Ebeling i meddelelsen.WS Audiology blev etableret 1. marts og har en årlig omsætning på cirka 2 mia. euro og mere end 10.000 ansatte. Sammen med danske Demant, danske GN Hearing, schweiziske Sivantos og amerikanske Starkey udgør selskabet de førende aktører på det globale marked for høreapparater.WS Audiology er ejet af Tøpholm- og Westermann-familierne samt fonde, der forvaltes af den globale investeringsvirksomhed EQT.