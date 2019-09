Lego ansætter igen folk i Danmark efter flere fyringsrunder

Antallet af medarbejdere i Lego er atter for opadgående efter flere fyringsrunder. Det fortæller legetøjgigantens topchef, Niels B. Christiansen, til metal-supply.dk."Vores medarbejderantal er steget. Det gælder både globalt og i Danmark," siger han til nyhedsmediet.For to år siden meddelte koncernen, at man ville afskedige 1400 medarbejdere globalt, hvor af 500-600 stillinger ville blive nedlagt i Danmark. Dengang arbejdede omkring 4500 personer for den danske afdeling af Lego.Lego oplyser til metal-supply.dk, at man ved udgangen af juni i år havde ca. 4000 ansatte herhjemme, hvilket rundt regnet er 150 flere end ved nytår.Lego præsenterede tirsdag sit halvårsresultat, hvor overskudsgraden var påvirket af et massivt investeringsniveau.