Britisk-norsk gigant vil kapre stor luns af det danske revisormarked

Eksklusivt for kunder

Den norske koncern servicekoncern Azets er klar til at kapre store markedsandele på revisionsmarkedet. I løbet af de næste syv år er det målet at sætte sig på 5-10 pct. af det danske milliardmarked for revisionsydelser.



Azets tilbyder i forvejen outsoursing...