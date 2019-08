Mio. kr. Q2 2019

Q2 2018 H1 2019 H1 2018 FY 2018 Omsætning 1818 1780 3282 3065 6718 Bruttoresultat før s. poster 873 853 1558 1466 3219 EBITDA før s. poster 398 346 637 544 1304 EBIT 280 258 399 383 738 Resultat før skat 262 264 381 378 717 Nettoresultat 205 205 298 293 666

Pct. Ved Q2 2019 Før Q2 2019 Organisk EBITDA-vækst Over 5 Over 5

Scandinavian Tobacco Group, STG, så negativ organisk vækst i omsætningen, men positiv organisk vækst i driftsresultatet, da selskabet torsdag morgen præsenterede regnskab for andet kvartal af 2019.Den samlede omsætning for årets andet kvartal lød på 1818 mio. kr. mod 1780 mio. kr. i samme periode i 2018, mens den organiske vækst opgøres til minus 0,9 pct.I North America Online & Retail var der ellers en organisk vækst i omsætningen på 1,6 pct., men det blev dog trukket ned af negativ organisk vækst i North America Branded, Region Machine-Made Cigars og Region Smoking Tobacco & Accessories på henholdsvis 4,2 pct., 1,4 pct. og 1,6 pct."Vi oplevede positiv organisk vækst i nettoomsætningen i North America Online & Retail, og i Machine-Made Cigars forblev vores markedsandel stabil på vigtige markeder i Europa. Eksekveringen af vores transformationsprogram Fuelling the Growth har fortsat positiv indvirkning på hele koncernens driftsmæssige resultater og omkostningseffektivitet," siger administrerende direktør Niels Frederiksen i regnskabet.Mens den organiske omsætning går tilbage, så kan selskabet glæde sig over en fremgang i driftsresultatet før af- og nedskrivninger og særlige poster, EBITDA, til 398 mio. kr. fra 346 mio. kr. i andet kvartal 2018.Organisk var der tale om en fremgang i driftsresultatet på 5,5 pct.STG fastholder forventningerne til hele 2019 om en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på mere end 5 pct.Tabel over Scandinavian Tobacco Groups (STG) regnskab for andet kvartal af 2019:STG's forventninger til 2019:/ritzau/FINANS