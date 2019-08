Medicinalfirma overvejer kæmpe milliardforlig i opioid-sag

Det amerikanske medicinalfirma Purdue Pharma overvejer at indgå et forlig på helt op mod 12 milliarder dollar - svarende til 80 milliarder kroner - i en omfattende sag om opioider i USA.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det amerikanske medie NBC News.



Selskabet anklages for med sit stærkt smertestillende middel OxyContin at medvirke til en dødelig amerikansk opioid-epidemi.



Opioider er en gruppe af stærkt smertestillende og vanedannende stoffer.



Flere medicinalselskaber - heriblandt Purdue Pharma - anklages for at bidrage til stor opioid-afhængighed i USA.



Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse har afhængigheden kostet omkring 400.000 personer livet fra 1999 til 2017.



Purdue Pharma står over for mere end 2000 søgsmål. Selskabet anklages for på aggressiv vis at markedsføre de receptpligtige opioider uden at oplyse om risikoen for vedvarende afhængighed.



Reuters og NBC News skriver på baggrund af anonyme kilder, at selskabet har holdt møder med henblik på at indgå forlig.



Medicinalfirmaet Johnson & Johnson blev mandag i Oklahoma idømt en bøde på 572 millioner dollar for sin rolle i opioid-krisen.



