BP sælger fra i Alaska for 5,6 mia dollar

Det store britiske olieselskab BP har tirsdag indgået en aftale om at sælge sine aktiviteter i Alaska for op mod 5,6 mia. dollar. Køber er amerikanske Hillcorp Alaska, som betaler 4,0 mia. dollar up front, mens 1,6 mia. dollar yderligere kan komme til...