Amerikansk biotekselskab køber lægemiddel i giganthandel

Det amerikanske biotekselskab Amgen har i en handel til 13,4 mia. dollar, svarende til 89,9 mia. kr., købt rettighederne til at forhandle psoriasispræparatet Otezla over hele verden.



Amgen har købt rettighederne af Celgene, og købet er sket kontant. Det skriver Bloomberg News.



Salget sker, efter at Bristol-Myers har indgået en aftale med konkurrencemyndighederne om at frasælge lægemidlet Otezla, som er et af Celgenes mest sælgende lægemidler, for at få en konkurrencegodkendelse af opkøbet af Celgene.



Ifølge Bloomberg News planlægger Bristol-Myers at bruge fortjenesten fra salget til at nedbringe gæld.



Bristol-Myers Squibb-aktien stiger i det amerikanske formarked 5,2 pct. efter nyheden.



/ritzau/FINANS