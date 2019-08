Vestas lider australsk nederlag: GE foretrækkes til kæmpe aftale

Vestas er blevet skubbet ud i mørket på et gigantisk australsk vindmølleprojekt, som rivalen GE er gået med som udvikler af og nu derfor også er blevet den foretrukne leverandør af over 200 møller til.



Projektet, der går under navnet Golden Plains og som den tyske udvikler Westwind Energy står bag, skal opføres i etaper fra 2021 og omkring 2025 og er altså nu planlagt til at komme til at bestå af op til 228 møller fra GE's 5MW-platform Cypress.



"GE har bragt sin fulde ydeevne i spil for at sikre status som foretrukken leverandør på Golden Plains. Vi lyttede nøje til WestWind Energy for at sikre, at der blev trukket i de rette værdiskabende håndtag for såvel projektet som for Westwind som udvikleren," siger GE's salgschef for landvind i Australien David Lian ifølge Energiwatch.



Da Westwind i maj sidste år indgav miljørapport fremgik det, at Senvions 3.6M140 model og Vestas V150-4.2 MW var de to kandiderende vindmøllemodeller til projektet.



