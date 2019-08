Lego-milliardærer sagde farvel til Lars Larsen

Eksklusivt for kunder

De tre Lego-milliardærer Anders, Casper og Morten Kirk Johansen var med til at sige et sidste farvel til den afdøde Jysk-købmand, Lars Larsen, i dag i Sejs-Svejvæk Kirke ved Silkeborg.



De ønskede dog ikke at uddybe deres tilstedeværelse.



Men det...