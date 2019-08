Ambu nedjusterer markant - stopper samarbejde med distributør i USA

Breaking news

Medicoselskabet Ambu vil selv stå for salget af engangsendoskopet Ascope i USA

Medicoselskabet Ambu vil selv stå for salget af engangsendoskopet Ascope i USA, og overtagelsen af salget fra en amerikansk distributør fører også til en markant nedjustering af forventningerne hos det danske selskab. Omsætningsvæksten vil blive reduceret...

